LE PAGELLE - Scotti il migliore da subentrato. Delude Liberali, tradisce Bonomi

Queste le pagelle di Milan-Cagliari 0-3, sfida valida per la finale di Coppa Italia Primavera:

LONGONI 5: tradisce nel giorno più importante. Imperfetto in occasione del raddoppio sardo.

BAKOUNE 5: poca spinta quando avrebbe dovuto. In fase difensiva, invece, diligente (Dal 63' PERRUCCI 5.5: prova a fare il possibile senza però riuscire nel suo intento).

PALOSCHI 5: concorso di colpe sul secondo gol sardo con Longoni, perché non impeccabile in occasione del cross avversario.

DUTU 5.5: tra i difensori quello che sicuramente ha convinto di più.

MAGNI 5: soffre Vinciguerra, che lo supera in occasione del vantaggio sardo e lo infila invece in occasione del raddoppio. In fase offensiva, marchio di fabbrica, poco e nulla. (80' ASANJI S.V.)

COMOTTO 6: Guai a dimenticarsi che stiamo parlando di un 2008 alla prima partita importante, anzi, importantissima della sua giovane carriera. Personalità e carisma, nei minuti in campo ha giganteggiato (Dal 53' NISSEN 5.5: sua la deviazione sul tris sardo che beffa ancora Longoni. Per il resto diligente).

HODZIC 5: un gigante buono, forse troppo per l'importanza della partita (Dal 53' SALA 6: tocca pochi palloni, ma quei pochi li ha gestiti bene).

ELETU 5: amministra il centrocampo in maniera sufficiente, senza infamia senza lode.

LIBERALI 5: da un giocatore come lui ci si aspettava sicuramente di più.

SIA 6: ci prova contro tutto e tutti, bravo a procurarsi il rigore che avrebbe potuto riaprire la partita (Dal 63' SCOTTI 6: da brio e frizzantezza ad una fase offensiva oggi spenta).

BONOMI 5: pesa come un macigno quel rigore sbagliato sul 2 a 0.