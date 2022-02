LIVE MN - Primavera, Bologna-Milan (2-5) - Successo nel segno di Marco Nasti!

Altra grande vittoria del Milan Primavera. La squadra di Giunti, quindi, può continuare a credere al sogno Playoff grazie ai gol di Nasti, sempre più protagonista in questa stagione: con la doppietta odierna e la grandissima giocata per la rete di Robotti, l'attaccante numero 9 rossonero, infatti, ha totalizzato 14 presenze, realizzando ben 11 gol e servendo 3 assist.

93' Finisce qui!

90' Tre minuti di recupero.

82' Rosso per Stanga. Ingenuità del difensore rossonero che, già ammonito, interviene su Raimondo e si fa espellere.

73' Rigore Bologna. Pseftis indovina l'angolo ma non basta, Pyythia realizza il secondo gol per la squadra di casa.

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOL! Giocata spettacolare di Gala, che vede anche l'inserimento di Robotti. Conclusione di prima e quinto gol per i rossoneri!

66' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOL! Traorè spiazza il portiere e realizza la rete del 4-1!

65' RIGORE MILAN! Arnofoli interviene su Chaka e occasione dagli undici metri per i rossoneri.

61' Occasione Bologna: colpo di testa di Cupani, Pseftis para.

60' Doppio cambio nel Milan: fuori Alesi e Capone, dentro Galal e Omoregbe.

51' Cartellino giallo per Bozzolan.

45' Inizia il secondo tempo

Gran bel primo tempo degli uomini di Mister Giunti, che dominano il primo tempo. Dopo un inizio molto propositivo, i rossoneri trovano la rete dell'1-0 al 18esimo, con un mancino di Nasti. Pochi minuti dopo i rossoneri raddoppio, sempre grazie al gol del numero nove. Il Bologna riapre tutto grazie ad una dormita di Pseftis, ma Bagnolini decide di prendere spunto dall'estremo difensore rossonero e regala il gol del 3-1 al Milan, siglata da Nsiala.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOL! Bagnolini sbaglia la presa sullo sviluppo di un corner e Nsiala deve solo mettere la sfera in porta. 3-1!

38' Terzo cartellino del match: ammonito Alesi.

35' Ammonito anche Stanga.

30' Giallo per Casadei, primo ammonito del match.

28' Gol del Bologna. Cosa combina Pseftis... Il portiere rossonero impiega troppo tempo nel rinviare via il pallone, Raimondo ne approfitta e segna la rete che riapre la gara.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOL! Doppietta di Nasti: Chaka Traorè sguscia via sul fondo, serve l'attaccante rossonero in area che deve solo appoggiare la palla in rete!

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOL! Altra ripartenza del Milan guidata da Capone, che serve Nasti sulla sinistra e di mancino realizza la rete del vantaggio!

12' E' dominio Milan fino a questo momento.

6' Sullo sviluppo di un Corner, Nasti prova a concludere a botta sicura ma Bagnolini chiude lo specchio della porta.

2' OCCASIONE MILAN! Ripartenza dei rossoneri sprecata malamente da Chaka Traorè, che da ottima posizione spara altissimo.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Bologna-Milan, match valido per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Dopo la striscia di vittorie interrotta dall'Inter e dal Genoa, i rossoneri di mister Giunti sono pronti a ripartire contro la squadra emiliana. Sarà un match tutto da vivere, rimanete con noi, vi aggiorneremo sull'andamento del match!

Formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-4-2): Bagnolini; Amey, Arnofoli, Motolese, Corazza; Urbanski, Anan, Pyyhtia, Casadei; Raimondo, Rocchi.

MILAN (4-3-3): Pseftis; Coubis, Stanga, Nsiala, Bozzolan; Robotti, Di Gesù, Alesi; Traorè, Nasti, Capone. A disp: Bartoccioni, Nava, Obaretin, El Hilali, Camara, Omoregbe, Bjorklund, Gala, Rossi, Piantedosi, Eletu. All: Giunti.