LIVE MN - Primavera, Sampdoria-Milan (0-1) - Nasti! Rossoneri in vantaggio!

11' Ottimo approccio al match da parte del Milan.

7' GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOL! Saio non trattiene la conclusione di Capone e Nasti, con una tap-in facile, porta in vantaggio i rossoneri.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Milan, match valido per il dodicesimo turno del campionato Primavera 1. I rossoneri arrivano dal successo interno contro la SPAL, mentre i blucerchiati vogliono avvicinarsi al secondo posto in classifica. Sarà un match tutto da vivere e come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (4-2-3-1): Saio, Paoletti, Aquino, Bonfanti, Migliardi, Trimboli, Yepes Laut, Malagrida, Di Stefano, Pozzato, Montevago. All.: Tufano

A disp.: Tantalocchi, Samotti, Bontempi, Polli, Chilafi, Mane, Perego, Bianchi, Leonardi, Porcu, Gentile, Catania.

MILAN (4-3-3): Jungdal, Camara, Obaretin, Stanga, Kerkez, Alesi, Tolomello, Di Gesù, Capone, Nasti, El Hilali. All.: Giunti.

A disp.: Desplanches, Nsiala, Bjorklund, Gala, Rossi, Marshage, Eletu, Bozzolan, Traore, Pseftis.