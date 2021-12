LIVE MN - Primavera, Sampdoria-Milan (0-2) - Vittoria di carattere! Jungdal paratutto

Dopo novanta minuti intensi, il Milan porta a casa altri tre punti. Seconda vittoria consecutiva per i rossoneri e terzo successo nelle ultime quatto partite. La squadra di Giunti apre le danze dopo sette minuti dall'inizio della gara con il gol di Nasti e chiude la pratica all'86esimo con il gol di Gala. In mezzo un grandissimo Jungdal: prestazione superlativa e clean sheet.

94' Finita!

90' Quattro minuti di recupero.

86' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOL! Gala sfrutta un errore del centrocampo della Sampdoria e, a tu per tu con Saio, non sbaglia. 2-0 Milan!

81' Altro doppio cambio tra i rossoneri: fuori Obaretin e Nasti, dentro Rossi e Makengo.

76' Doppio cambio nel Milan: fuori El Hilali e Alesi, dentro Chaka Traorè e Gala.

71' Ci prova Capone da lontanissimo: palla alle stelle.

67' La Samp si riaffaccia dalle parti di Jungdal: conclusione di Polli che termina fuori di poco.

55' Iniziano ad essere troppi gli errori in difesa da parte dei rossoneri...

50' Altro errore in fase di impostazione da parte del Milan, ma Di Stefano ancora una volta non ne approfitta e sbaglia clamorosamente.

46' Brutto pallone perso in difesa dal Milan, ma Di Stefano non ne approfitta e colpisce il palo.

45' Inizia la ripresa.

Terminano i primi quarantacinque minuti tra Sampdoria e Milan, decisivo finora il gol di Marco Nasti dopo sette minuti dall'inizio del match. Partita bella, intensa ma un po' bloccata per entrambe le squadre. Per i rossoneri il migliore in campo è Jungdal, decisivo con quattro interventi importanti a salvare il risultato.

47' Fine primo tempo!

45' Due minuti di recupero.

40' Cinque minuti al termine del primo tempo: il risultato dice Sampdoria-Milan 0-1.

36' Continua la pressione della Samp, ma Jungdal è attento e interrompe le azioni dei blucerchiati.

30' Ci prova ancora Di Stefano, Jungdal respinge alla sua sinistra. Altra prodezza del danese!

26' ANCORA JUNGDAL! Cross dalla sinistra, Di Stefano schiaccia a terra il pallone e Jungdal si supera ancora una volta. Che parata del portiere rossonero!

25' SUPER JUNGDAL! Doppio intervento clamoroso dell'estremo difensore rossonero, prima su Montavago, poi su Pozzato.

22' OCCASIONE MILAN! Rossoneri vicinissimi raddoppio: El Hilali prova ad angolare la conclusione, ma la palla termina fuori di pochissimo

15' Cambio nel Milan: out Tolomello per infortunio, dentro Eletu.

11' Ottimo approccio al match da parte del Milan.

7' GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOL! Saio non trattiene la conclusione di Capone e Nasti, con una tap-in facile, porta in vantaggio i rossoneri.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Milan, match valido per il dodicesimo turno del campionato Primavera 1. I rossoneri arrivano dal successo interno contro la SPAL, mentre i blucerchiati vogliono avvicinarsi al secondo posto in classifica. Sarà un match tutto da vivere e come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (4-2-3-1): Saio, Paoletti, Aquino, Bonfanti, Migliardi, Trimboli, Yepes Laut, Malagrida, Di Stefano, Pozzato, Montevago. All.: Tufano

A disp.: Tantalocchi, Samotti, Bontempi, Polli, Chilafi, Mane, Perego, Bianchi, Leonardi, Porcu, Gentile, Catania.

MILAN (4-3-3): Jungdal, Camara, Obaretin, Stanga, Kerkez, Alesi, Tolomello, Di Gesù, Capone, Nasti, El Hilali. All.: Giunti.

A disp.: Desplanches, Nsiala, Bjorklund, Gala, Rossi, Marshage, Eletu, Bozzolan, Traore, Pseftis.