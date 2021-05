LIVE MN - Primavera, SPAL-Milan (0-1) - Una punizione meravigliosa di El Hilali decide il match

Novantaquattro minuti pieni di emozioni e di grande tensione tra SPAL e Milan. I rossoneri trovano il successo grazie ad una punizione magnifica di El Hilali dal limite dell'area. Vittoria importantissima dei ragazzi di mister Giunti, che rimangono aggrappatti alla corsa per i playoff.

94' Finisce qui! 1-0.

91' A tu per tu con Galeotti, Bright si fa ipnotizzare.

90' Quattro minuti di recupero.

87' Cambio nel Milan: fuori Capone, dentro Fili.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Punizione meravigliosa di El Hilali che toglie le ragnatele dall'incrocio. Rossoneri in vantaggio!

81' Punizione dal limite dell'area per il Milan.

75' Cambio nel Milan: fuori Coli Saco, dentro Bright

74' Ci prova Mionic da lontanissimo: palla fuori.

69' Conclusione di Robotti: Galeotti si supera e toglie la palla dal sette.

66' Cambio nel Milan: dentro Robotti e N'Gbesso, fuori Tolomello e Olzer.

64' Bell'azione dei rossoneri con El Hilali che serve Olzer, ma la conclusione del numero 10 rossonero è troppo debole per impensierire il portiere avversario.

60' Fallo di Coubis a centrocampo: l'arbitro estrae il giallo.

54' Ellertsson prova il tiro: Jungdall è attento e smanaccia il via il pallone.

52' Cross di Capone dal fondo, ci arriva Olzer ma la palla finisce in corner dopo una deviazione.

49' Corner per la SPAL: colpo di testa e Jungdal blocca a terra.

45' Inizia il secondo tempo.

Non proprio i migliori primi quarantacinque minuti della stagione dei rossoneri, ma le occasioni non sono mancate. Superata la mezzora di gioco il Milan ha colpito una traversa con un gran destro da fuori area di Capone. Doppia occasione anche per la SPAL con Seck prima e Moro poi.

45' Fine primo tempo.

39' Risponde subito la SPAL! Obaretin viene anticipato da Seck davanti alla propria area di rigore, ma riesce a recuperare subito. Il pallone, però, rimane a disposizione di Moro che mette clamorosamente fuori.

37' TRAVERSA! Bellissimo destro di Capone dal limite dell'area e la palla si stampa sul palo più lungo. Rossoneri vicinissimi al vantaggio.

34' Punizione per il Milan, ci prova El Hilali: palla alta sopra la traversa.

29' Pericolosa ripartenza dei rossoneri, ma Yabre è più veloce di Capone e guadagna un fallo.

24' Bell'azione della SPAL che arriva al tiro con Moro, ma Obaretin fa da muro.

19' Ci prova Moro dal limite dell'area: Jungdal respinge.

17' Ammonito Mionic.

13' Aumentano i ritmi della partita. Ora attacca anche la SPAL.

9' Retropassaggio di Coubis per Jungdal, che rischia un clamoroso autogol dopo aver mancato lo stop.

5' Inizio di partita poco dinamico: lungo possesso palla dei rossoneri, SPAL che aspetta rintanata nella propria metà campo.

1' Si parte!

SPAL-Milan Primavera, match valido per la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1. Una partita importante per i rossoneri per rimanere aggrappati alla corsa ai playoff.

Formazioni ufficiali:



SPAL: Galeotti, Savona, Yabre, Peda, Csinger, Colyn, Tunjov, Ellertsson, Seck, Attys, Moro. A disposizione: Rigon, Alcides, Raitanen, Borsoi, Iskra, Semprini, Mamas, Forapani, Fiori, Carrà, Pihy, Zuberek. All. Scurto.

MILAN: Jungdal, Coubis, Michelis, Obaretin, Oddi, Saco, Tolomello, Mionic, Olzer, El Hilali, Capone. A disposizone: Moleri, Pseftis, Kerkez, Tahar, Fili, Cretti, Bright, Robotti, Brambilla, Roback, N'Gbesso. All. Giunti