Malaspina a Milan TV: "Stiamo bene insieme: siamo pronti a tutto e vogliamo lottare"

vedi letture

Il Milan Primavera di mister Ignazio Abate è sceso in campo questa mattina a Vinovo, in Piemonte, conto la Juventus per il ventisettesimo turno del campionato Primavera 1. I giovani diavoli hanno espugnato il campo bianconero con il risultato di 1-0, grazie alla rete del solito Francesco Camarda. Il classe 2008, nel forse del primo tempo, è sbucato sul secondo palo sugli sviluppi di un corner e ha insaccato il pallone in rete con la testa sfruttando una spizzata di Diego Sia sul primo palo. Al termine della gara, che ha consegnato tre punti cruciali ai rossoneri, il centrocampista Mattia Malaspina ha parlato ai microfoni di Milan TV.

Sulla partita: "Dovevamo ripartire bene dopo la sosta. Al di là della classifica e di quello che stiamo vivendo era sempre Juve-Milan, una partita a cui tutti tengono. Abbiamo dato un segnale importante, abbiamo dimostrato che fino alla fine della stagione siamo pronti a tutto e vogliamo lottare".

Sulla prestazione personale: "Viene grazie al contesto di squadra. Siamo una squadra che vuole giocare a calcio, abbiamo lavorato per tutto l'anno per cercare di dominare il gioco, di portare più uomini possibile dentro la loro area. Ci siamo riusciti tante volte ma sappiamo che dobbiamo migliorare ancora tanto"

Sull'atmosfera nella squadra: "Noi siamo gruppo. Siamo squadra al di là dell'aspetto tecnico. Stiamo bene insieme, come persone, al di là del calcio. Questo è un aspetto che non è da migliorare. Poi chiaro che tutti a livello tecnico e individuale dobbiamo migliorare, siamo giovani e abbiamo ambizione di farlo e andare avanti"