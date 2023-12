Milan Primavera, capitan Zeroli festeggia vittoria e passaggio del turno su Instagram: il post social

Il Milan Primavera di Ignazio Abate, ieri pomeriggio ha vinto e dominato la partita in trasferta contro l'Empoli siglando 4 gol, strappando così il pass per i quarti di finale di Coppa Italia Primavera. Il capitano rossonero, Kevin Zeroli è un punto di forza del gruppo di mister Abate, con un futuro ancora tutto in costruzione ma sognando la prima squadra, esperienza già assaggiata in estate quando Pioli lo convocò nel pre campionato americano facendolo esordire nell'amichevole, in America contro la Juventus. Questo il vittorioso contenuto social apparso sul profilo Instagram del giovane capitano della Primavera rossonera.