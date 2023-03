Milan Primavera, dopo la storia torna il campionato: alle 13 in casa dell'Empoli. Dove seguirla

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Dopo la storia compiuta con la qualificazione alle Final Four di Youth League, il Milan Primavera torna oggi in campo alle 13 per la sfida valida per la 7ª giornata di ritorno contro l'Empoli, presso il Centro Sportivo Petroio a Vinci (Firenze). Il match sarà seguibile in diretta con il live testuale su MilanNews.it.