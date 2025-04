Milan Primavera, Dutu: "Sconfitta che fa male, passivo è anche troppo pesante ma ora punteremo a raggiungere il nostro obiettivo"

Finisce con una grande delusione per il Milan Primavera: la finale di Coppa Italia va al Cagliari che vince per 3-0. Al termine della partita e dopo la premiazione, il calciatore rossonero Matteo Dutu è intervenuto in conferenza stampa. Questo un estratto delle sue parole:

"Sicuramente come abbiamo lavorato in questo periodo, dando il massimo in allenamteno e ascoltando lo staff. Si impara dalle sconfitte. Non è facile ma siamo un gruppo forte. Una sconfitta che fa male, il passivo è anche troppo pesante ma si punterà a raggiungere il nostro obiettivo, lasciandoci la finale alle spalle ma ricordandoci la finale come insegnamento".