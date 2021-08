Milan Primavera, ecco il calendario: si comincia a Sassuolo

Partirà da una trasferta contro il Sassuolo il Campionato Primavera 1 Timvision 2021/22 del Milan di Federico Giunti. La FIGC ha infatti ufficializzato il calendario della prossima stagione, la prima a 18 squadre dopo l'allargamento deciso negli scorsi mesi: calcio d'inizio il 28 agosto, con l'ultima giornata della stagione regolare in programma il 14 maggio.

Tre i turni infrasettimanali previsti: 14° giornata il 22 dicembre, trasferta a Bologna; 4° giornata di ritorno il 16 febbraio contro l'Atalanta; 8° giornata di ritorno il 9 marzo contro il Verona. Queste invece sono le soste previste rispetto alla normale programmazione, con il sabato come abitudinale giorno di riferimento: 4 settembre, 2 ottobre, 9 ottobre, 13 novembre, 25 dicembre, 1 gennaio, 26 marzo. Un calendario intenso, quindi, per i classe 2003 (con la possibilità di inserire fino a 5 nati nell'anno 2002) attesi quest'anno anche dall'avventura in UEFA Youth League.

Questo l'elenco completo di tutti gli appuntamenti in campionato della stagione del Milan Primavera:

1° giornata (andata il 28/08; ritorno il 29/01): Sassuolo-Milan

2° giornata (11/09; 05/02): Torino-Milan

3° giornata (18/09; 12/02): Milan-Roma

4° giornata (25/09; 16/02): Atalanta-Milan

5° giornata (16/10; 19/02): Milan-Napoli

6° giornata (23/10; 26/02): Lecce-Milan

7° giornata (30/10; 05/03): Milan-Fiorentina

8° giornata (06/11; 09/03): Hellas Verona-Milan

9° giornata (20/11; 12/03): Milan-Juventus

10° giornata (27/11; 19/03): Cagliari-Milan

11° giornata (04/12; 02/04): Milan-SPAL

12° giornata (11/12; 09/04): Sampdoria-Milan

13° giornata (18/12; 16/04): Milan-Pescara

14° giornata (22/12; 23/04): Bologna-Milan

15° giornata (08/01; 30/04): Milan-Empoli

16° giornata (15/01; 07/05): Milan-Inter

17° giornata (22/01; 14/05): Genoa-Milan