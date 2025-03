Milan Primavera, Guidi esalta la squadra: "I miei ragazzi meritano di giocare questa finale"

Dopo la vittoria contro il Lecce, che ha permesso al Milan di conquistare la finale di Coppa Italia, il 9 aprile contro il Cagliari. Un evento di grande orgoglio per i giovani rossoneri di mister Guidi, che ai microfoni di Sportitalia ha dichiarato:

Coronamento di un percorso

"Tanta soddisfazione, questi ragazzi si meritano di giocare una finale. E' il coronamento di un percorso, che però non abbiamo ancora completato al 100%. Sono davvero felice per i miei ragazzi".

La gestione con Milan Futuro

"Dal punto di vista professionale ci sono state delle criticità tra noi e Milan Futuro perchè non è stato semplice gestire tanti ragazzi tra due squadre, diciamo che quest'anno sono stato più al monitor che in campo (ride, ndr.). In realtà tutto questo è stato un contenitore per far sì che i ragazzi possano possano approcciarsi al mondo del calcio professionistico, e per noi è stato davvero molto costruttivo".