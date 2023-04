MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Oggi i rossoneri di Ignazio Abate affronteranno alle 14.30 al "Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara" l'Udinese nel match valido per la 25^ giornata. Il Diavolo è al 13° posto in classifica con 27 punti, mentre i friulani sono penultimi con 16 punti. Si potrà seguire il match in diretta con il live testuale su MilanNews.it.