Milan Primavera, mano pesante del Giudice Sportivo: sono tre i rossoneri squalificati

Non arrivano buone notizie dal Giudice Sportivo per Federico Giunti dopo il caotico finale della gara contro il Sassuolo; il tecnico della Primavera rossonera, infatti, dovrà fare a meno di ben tre calciatori per il prossimo match contro l'Empoli. Si tratta di Youns El Hilali, espulso dopo alcune espressioni irriguardose verso il direttore di gara, e di Nikolaos Michelis, ammonito da diffidato contro i neroverdi. Per Antonio Mionic, invece, sanzione più dura: squalifica per due giornate dopo aver lanciato la fascia di capitano per terra per protesta verso l’arbitro a seguito dell’espulsione per doppio giallo.