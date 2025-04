Milan Primavera superato dal Verona: rossoneri scivolano fuori dalla zona playoff

vedi letture

Le due sconfitte consecutive al rientro dalla sosta, contro Sampdoria e Cesena, condannano il Milan Primavera al settimo posto momentaneo: il primo degli esclusi ai playoff scudetto. I rossoneri quest'oggi sono stati superati dall'Hellas Verona che ha sconfitto la Fiorentina per 1-0 e si è portato a +1 sulla squadra di mister Federico Guidi. Mancano ancora sei giornate al termine della regular season, quindi per il Milan c'è tutto il tempo di rimettere in piedi le cose, anche se per il sesto posto oggi c'è grande bagarre.

CLASSIFICA

Roma 67

Inter 63

Sassuolo 63

Juventus 58

Fiorentina 57

Verona 52

Milan 51

Lazio 50

Genoa 47

Cagliari 45

Lecce 41

Cesena 41

Monza 41

Torino 40

Atalanta 39

Cremonese 38

Bologna 29*

Empoli 29

Sampdoria 22

Udinese 14*

* una partita in meno