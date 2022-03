Milan Primavera, terzo gol in campionato per Capone: non segnava dallo scorso novembre

MilanNews.it

Andrea Capone è stato l'autore del primo gol in Milan-Verona, gara valida per la venticinquesima giornata di Primavera 1 vinta 2-0 dalla formazione di Giunti. Il numero dieci rossonero ha realizzato la sua terza rete in campionato, interrompendo un digiuno di cinque mesi dopo l'ultimo gol segnato alla Juventus lo scorso novembre in occasione della nona giornata. Capone, in stagione, ha anche segnato al Lecce alla sesta giornata.