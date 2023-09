Milan Primavera: tre gol alla Juve e 4 su 4 in campionato

Quattro su quattro, superando a pieni voti anche il big match contro la Juventus. La Primavera rossonera vince e convince ancora, battendo 3-0 i bianconeri al PUMA House of Football grazie alla doppietta di Bonomi e al gol di Scotti. Una prestazione "da Milan", aggressiva, ordinata, che ha messo in difficoltà gli avversari specialmente nel finale di primo tempo, quando il break micidiale ha segnato la differenza decisiva tra le due squadre.

Tre gol in quattro minuti, Bonomi-Scotti-Bonomi, e partita sostanzialmente indirizzata sui nostri binari. Con questa vittoria la Primavera rossonera si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno: 12 punti, quattro vittorie in altrettante partite, 12 gol fatti e 2 subiti.