Milan pronto per la Youth League, Guidi: "È un'altra grandissima esperienza contro un avversario che solo il nome regala grandi motivazioni"

Dopo la sconfitta contro il Genoa il Milan Primavera è tornato a vincere e l'ha fatto con lo stile, travolgendo 4 a 1 i pari età dell'Empoli grazie alle reti di Ibrahimovic, Stalmach e doppio Scotti. Dell'ottima prestazione dei rossoneri ha parlato anche mister Federico Guidi ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue dichiarazioni:

"È stata una partita che i ragazzi hanno interpretato bene. Oggi mi lasciano e ci lasciano, a me e al mio staff, tanti spunti positivi. Insomma oggi meritano tanti complimenti perché non era neanche facile il rientro dopo la sosta, dopo i tanti nazionali. Quindi insomma, il gruppo non è mai stato omogeneo e intero nella sua unità e devo dire che si sono ricavati subito nel campionato dando una risposta poi a quella sconfitta nata più per demeriti nostri, di Genova, e che il ragazzi hanno metabolizzato e messo in campo che hanno capito l'errore che hanno commesso".

Sul gruppo

"È un gruppo che lavora bene, lavora a grande intensità. Segue me e il mio staff con grande abnegazione e concentrazione. Ci danno soddisfazione ed è piacevole lavorare nella quotidianità con loro".

Sulle prestazioni

"Le prestazioni, che poi ti fanno arrivare a un risultato positivo, aumenta l'autostima, la consapevolezza, la voglia di riandare immediatamente in campo con l'entusiasmo giusto. Quindi siamo già vogliosi di mettere da parte questa vittoria e calarsi nella Youth League che è un'altra grandissima esperienza, contro un avversario che solo il nome regala grandi motivazioni. Quindi c'è tanta voglia, tanta fame, di andare a fare queste tipo di prestazioni".