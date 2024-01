MN - Abate: "Diversi ragazzi in prima squadra. Dobbiamo ricreare la giusta alchimia, servirà del tempo"

Intervistato da Milannews.it dopo il pareggio per 0-0 contro la Roma, Ignazio Abate, tecnico della Primavera del Milan, ha parlato così della sua squadra: "Ci sono diversi ragazzi che sono passati in prima squadra, ora dobbiamo essere bravi a ricreare un nuovo spirito di squadra e ad inserire nuovi giocatori ancora più giovani. Mi è piaciuto molto come sono entrati oggi Camarda e Sala, sono entrati con l'atteggiamento, la cattiveria e la qualità giuste. Sono contento di questo.

Come gruppo ci vorrà un po' di tempo per esprimerci al meglio. Abbiamo perso l'ossatura della squadra, ora abbiamo bisogno di nuovi meccanismi e che nella squadra si ricrei la giusta alchimia. A Bergamo è stata la partita più brutta del nostro campionato, oggi ho visto lo spirito che avevo chiesto in settimana".