MN - Guidi: "Oggi tanti errori tecnici ma evidente il gap d'età"

Queste le dichiarazioni di mister Federico Guidi, raccolte dall’inviato di MilanNews.it, al termine di Milan Primavera-Fiorentina 0-1 di questa mattina.

Partita subito in salita con la Fiorentina in vantaggio al primo minuto… Come si reagisce in questi casi?

“Ho visto tanti errori che non siamo soliti fare. Il campo ci penalizza, ma anche la Fiorentina che è una squadra estremamente propositiva. Si sono visti tantissimi errori tecnici da parte di entrambe le squadre. Noi dovevamo fare qualcosa in più, avevamo la possibilità di andare ad attaccare la porta e non siamo stati bravi a farlo perché ci sono stati errori di egoismo che loro devono cominciare a capire che sono errori pesanti per la squadra e che penalizzano il volume di gioco. È chiaro che quando abbiamo a che fare con una squadra estremamente giovane, anche oggi c’erano quasi 10 anni di differenza, questi errori ci possono essere. Ma visto che siamo estremamente convinti delle potenzialità devono accelerare questo tipo di percorso e maturare velocemente”.

Le sinergie continue con il Milan Futuro e la Prima Squadra complicano i piani di questa squadra?

“È chiaro che questo sali e scendi era una criticità che conoscevamo dall’inizio. Ma siamo anche estremamente convinti che i giovani debbano fare questo tipo di esperienze e noi dobbiamo essere bravi a far fronte a queste situazioni, che ci danno modo di dare spazio anche a tantissimi altri ragazzi che se non ci fosse il Milan Futuro avrebbero avuto anche meno spazio. Siamo la squadra che ha giocato con più calciatori nel campionato Primavera e per noi è un motivo di vanto, questo significa dare una possibilità a tutti quanti e non lasciare nessuno indietro. Sul campo problematiche ne abbiamo, chiaro che dobbiamo essere bravi noi a venirne a capo e i ragazzi a dare qualcosa in più Nella fase offensiva siamo completamente mancati”.

Ora il Lecce in casa per ripartire e trovare una vittoria che manca un po’…

“Il nostro obiettivo è quella di far crescere quanti più calciatori possibili. Ogni tanto ci dimentichiamo che Sala è un 2007 e ha già esordito nei professionisti. Stalmach, che era nostro capitano, ora è a tutti gli effetti titolare nel Milan Futuro. Questo significa che i ragazzi stanno crescendo nella direzione giusta ed il nostro obiettivo era questo. Sapevamo di poter avere grandi difficoltà, oggi ad un certo punto avevamo tre 2008 in campo oltre a tanti 2007. È chiaro che quando giochi con 10 anni di differenza ci possono essere queste difficoltà. Essere lì in cima con la squadra più giovane del campionato è motivo di grande orgoglio. Chiaro che è difficile restarci, basti guardare le squadre che hanno avuto l’ingresso delle seconde squadre che fatica hanno fatto nelle stagioni precedenti, rischiando addirittura la retrocessione. Noi ci stiamo giocando i playoff e cercheremo di farcela con tutte le nostre forze. E mercoledì c’è un’altra squadra costruita al limite di età, noi dovremo essere bravi a sopperire a questo gap di età per far sì che la maturazione dei nostri calciatori sia quantomeno anticipata”.