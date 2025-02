MN - Indisponibili contro l'Atalanta Sala, Bakoune e Dutu: le condizioni dei tre rossoneri

A breve il Milan Primavera di Federico Guidi affronterà l'Atalanta U20 in occasione della 27esima giornata del campionato di categoria. L'allenatore rossonero dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave della sua formazione come Emanuele Sala, Adam Bakoune e Matteo Dutu.

Il primo ha riportato una forte contusione al gomito, che con ogni probabilità non gli permetterà di essere a disposizione del mister neanche per la trasferta di Verona di settimana prossima. Per Bakoune invece problema alla spalla, ma il terzino rossonero è sulla via del recupero, Stesso discorso per Dutu, alle prese con un fastidio muscolare.

Assente tra le file rossonere anche il giovane attaccante Levis Asanji.

di Lorenzo De Angelis