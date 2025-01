MN - Primavera, febbre per Liberali: non ci sarà contro l'Atalanta. Rientra Ossola, Ibra e Dutu con il Milan Futuro

vedi letture

Alle 13 la Primavera del Milan scenderà in campo in casa dell'Atalanta nella sfida valida per la 19^ giornata di campionato. Per questa partita, il tecnico rossonero Federico Guidi dovrà fare a meno di alcuni giocatori come per esempio Mattia Liberali che è stato costretto al forfait a causa della febbre. Ancora out Bakoune (dovrebbe rientrare per la gara contro la Fiorentina), mentre non saranno a disposizione nemmeno Ibrahmovic e Dutu che sono stati convocati dal Milan Futuro. Da segnale invece il rientro di Ossola che aveva saltato le ultime partite per un problema muscolare.

Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, sfida valida per la 19^ giornata del campionato Primavera 1:

ATALANTA: Zanchi, Gobbo, Smonetto, Obric, Riccio, Bonanomi, Baldo, Staffanoni, Armstrong, Arrigoni, Maffessoli. A disp.: Sala, Capc, Isoa, Mensah, Munigari, Tavanti, Camara, Ramj, Idele, Damiano, Bono. All.: Bosi.

MILAN: Longoni; Colombo, Nissen, Paloschi, Perera; Comotto, Eletu, Hodzic; Siman, Scotti, Bonomi. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Sala, Skoczylas, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Ossola, Tezzele, Albe. All.: Guidi.

di Antonio Vitiello