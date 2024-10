MN - Primavera in campo contro la Cremonese: sugli spalti ci sono anche Moncada, Vergine, Kirovski e Bonera

La Primavera del Milan è in campo in questi minuti al PUMA House of Football di Milano contro la Cremonese per la sfida valida per l'8^ giornata di campionato. Sugli spalti sono presenti a vedere il match anche Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile milanista, Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Diavolo, Jovan Kirovski, sport development director del Milan, e Daniele Bonera, allenatore del Milan Futuro.

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN: Mastrantonio, Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Perera, Sala, Comotto, Stalmach, Siman, Scotti, BonomI. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Perrucci, Gualdi, Lamorte, Lontani, Ossola, Colombo, Albè, Victor. All.: Guidi.

CREMONESE: Malovec, Duca, Prnd, Nahrudnyy, Lottici Tessadri, Rangnoli Galli, Gabbiani, Lordkipanidze, Triacca, Spaggiari, Bassi. A disp.: Sayaih, Faye, Marino, Achi, Cantaboni, Pavesi, Zilio, Gashi, Rama, Sivieri, Bielo Beata. All.: Pavesi.