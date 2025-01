MN - Primavera, Scotti: "Bellissima vittoria, tutta carattere come ci ha insegnato il mister"

Altra gara da sogno per Filippo Scotti, attaccante del Milan Primavera, che oggi con una doppietta tra 77° e 78° minuto ha ribaltato il Lecce nel turno infrasettimanale del campionato di Primavera 1, permettendo ai rossoneri di ottenere tre punti importantissimi nella corsa ai playoff. Si tratta dei gol numero 7 e 8 in 20 partite di campionato per il rossonero che mette a segno anche la terza doppietta del suo campionato. Al termine della gara Scotti è stato intervistato ai microfoni di MilanNews.it. Le sue parole.

Che vittoria è?

"Una bellissima vittoria, tutta di carattere come ci ha insegnato il mister durante la settimana: sono cose che noi abbiamo, che ci portiamo dentro durante gli allenamenti. Questa partita è stata la risposta. Dopo i miei due gol abbiamo avuto un altro atteggiamento ma già dal primo minuto siamo partiti forte, sapevamo già di doverla indirizzare fin da subito"

Non era difficile ribaltarla...

"Noi siamo professionisti, è il nostro lavoro: la partita prima magari non va bene e bisogna mettersi a lavorare con la testa bassa dal giorno dopo. Così si ottengono i risultati"