Nasti: "Il Milan per me è casa. Grazie al club, ripagherò la fiducia sul campo"

Fresco di rinnovo con il Milan, l'attaccante della Primavera, Marco Nasti, ha commentato così il suo prolungamento di contratto con il club di via Aldo Rossi: "Sono entrato a far parte di questa famiglia sette anni fa, quando ero un bambino pieno di sogni da realizzare. Qui sono cresciuto, qui sto capendo cosa significhi fare il calciatore, qui sto diventando uomo. Il Milan, per me, è casa. Grazie a tutti coloro che stanno avendo fiducia in me. Grazie al club, ai direttori, agli allenatori. Darò tutto me stesso per ripagare questa fiducia in campo".