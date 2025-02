Oggi alle 18 derby di Coppa Italia Primavera tra Inter e Milan

Ore 18 appuntamento al Konami Youth Development Centre dove andrà in scena il derby di Coppa Italia tra Inter Milan che darà l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Gara secca, senza supplementari con la lotteria dei rigori nel caso non esca un vincitore. Il Milan, reduce dalla convincente vittoria contro il Bologna in campionato, deve dosare le energie in vista dell'importante sfida di sabato contro la Juventus e sfruttare la qualità dei vari Liberali, Sala, Comotto, Magni e Bonomi per ripetere l'impresa dello scorso 22 settembre.

Davanti Scotti sarà chiamato a fare gli straordinari, aspettando che il nuovo innesto Asanji prenda confidenza con la nuova squadra e il nuovo allenatore. Alla vigilia della gara intanto al Vismara si è presentato Dariusz Stalmach a salutare il direttore Vincenzo Vergine, l'allenatore Guidi e tutti i suoi compagni prima di intraprendere la sua nuova avventura nell'FC Magdeburg. Il centrocampista ha ricevuto in dono la sua maglia rossonera con gli autografi di giocatori, staff, allenatori e dipendenti del Club che lo hanno visto crescere.