Primavera 1, Milan-Fiorentina (0-1): partenza shock, Viola subito in vantaggio

Al PUMA House of Football di Vismara il Milan di Federico Guidi sfida la Fiorentina di mister Galloppa. Neanche il tempo di cominciare ed entrare nel vivo della partita che la formazione ospite sii è portata subito in vantaggio.

Dopo un ottimo stop orientato Sala ha cercato in avanti Scotti, che è stato però anticipato da un difensore avversario. Questo ha immediatamente mandato in profondità il numero 9, Tarantino, che da dentro l'area di rigore, in maniera molto lucida, ha servito all'altezza del dischetto Rubino che non ha fallito.