Primavera 1, Milan-Lecce (2-1): è finita al VIsmara. La rimonta del Diavolo porta la firma di Scotti

È finita al PUMA House of Football di Vismara. Il Milan vince in rimonta grazie alla doppietta di Scotti.

Subito Lecce in vantaggio

Dopo un po' di confusione dentro l'area di rigore rossonera, Regetas è riuscito a portare in vantaggio i salentini con un colpo di testa chirurgico. Come in occasione della partita dello scorso weekend contro la Fiorentina, anche in questo caso la formazione di Federico Guidi ha pagato l'approccio alla partita.

Il Diavolo ha accusato il colpo

Subito dopo il vantaggio firmato Regetas al 5' di gioco, il Lecce è andato ad un passo dal raddoppio sempre con il suo 11, che questa volta, a porta praticamente spalancata, non è riuscito a sfruttare un errore in disimpegno di Scotti.

Milan in crescita dall'ora di gioco

Dopo il vantaggio e l'occasione del Lecce su calcio d'angolo, il Milan ha preso campo e coraggio. Anche dopo l'uscita di Ibrahimovic (63') la formazione di Federico Guidi ha schiacciato quella salentina nella propria metà campo, non riuscendo però a trovare la rete del pari.

La rimonta rossonera nel segno di Pippo Scotti

Dopo un po' di nervosismo, più che in campo sulle panchine, Pippi Scotti ha deciso di salire in cattedra e ribaltare il risultato. Prima al 77' con una delle sue classiche azioni: uno contro uno (vinto) contro il difensore e tiro forte sotto la traversa. Neanche il tempo di esultare e chiamare tutti all'arrembaggio, che sugli sviluppi di calcio d'angolo, un minuto dopo il gol del pareggio, Scotti la insacca di nuovo e la ribalta.

Il Lecce ci prova in extremis, ma niente da fare, a vincere è il Milan

Quasi una reazione di orgoglio quella del Lecce, che negli ultimissimi minuti di gara ha tentato il forcing finale per raggiungere il pareggio. Bene il Milan a bloccare ogni occasione, ma soprattutto prezioso Mastrantonio che ha dato sicurezza a tutto il reparto con le uscite alte. Alla fine non c'è più tempo, ed a portare a casa i 3 punti alla fine è il Milan.