Primavera 1, nel week end la 10^ giornata: domenica mattina Torino-Milan

Nel prossimo week end è in programma la 10^ giornata del campionato Primavera 1. Il Milan di Ignazio Abate, reduce dalla bella e importante vittoria in Youth League in casa della Dinamo Zagabria, sarà impegnato domenica mattina alle 11 sul campo del Torino.

Questa la designazione arbitrale:

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari

Assistenti: Pietro Pascali di Bologna e Gianluca Scardovi di Imola