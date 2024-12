Primavera 1, Sassuolo-Milan 2-4: il tabellino del match

vedi letture

Dopo la cocente sconfitta contro la Juventus di domenica, il Milan Primavera di Federico Guidi si rialza immediatamente, e lo fa alla grande in casa del Sassuolo capolista. Rossoneri autori di una prima frazione di gioco piuttosto movimentata, andando negli spogliatoi sul risultato di 2-3 grazie ai gol di Scotti, Sala e Siman.

Nella ripresa sale in cattedra nuovamente Scotti, che con la sua doppietta personale chiude il match per il 2-4 definitivo. I neroverdi hanno chiuso la gara in dieci, con Sala che ha costretto spesso e volentieri la difesa avversaria al fallo. Prova molto importante anche per Eletu a centrocampo. Ottimo risultato nonostante le assenze di Liberali, che è in Prima Squadra, Stalmach, col Milan Futuro, Comotto, sindrome influenzale e Perrucci, rimasto fuori a scopo precauzionale per un un fastidio al ginocchio.

IL TABELLINO

SASSUOLO-MILAN 2-4

SASSUOLO (4-3-1-2): Scacchetti; Parlato, Benvenuti G., Di Bitonto, Barani (37'st Benvenuti T.); Seminari (1'st Bruno), Lopes (18'st Tomsa), Frangella; Knezović; Daldum (18'st Minta), Vedovati (25'st Moriano). A disp.: Viganò; Sibilano; Cardascio, Leone, Mussini; Negri. All.: Bigica.

MILAN (3-4-3): Longoni; Nissen, Duțu, Paloschi; Bakoune, Victor, Sala, Perera; Șiman (38'st Ibrahimović), Scotti (46'st Mancioppi), Bonomi (17'st Perin). A disp.: Colzani; Colombo, Parmiggiani; Di Siena, Gualdi, Tartaglia; Lontani, Ossola. All.: Guidi.

Arbitro: Drigo di Portogruaro.

Gol: 3'e 24'st Scotti (M), 23' e 40' Vedovati (S), 37' Sala (M), 42' Șiman (M).

Ammoniti: 12' Bonomi (M), 36' Barani (S), 44' Benvenuti G. (S), 17'st Knezović (S), 24'st Scotti (M), 46'st Perera (M).

Espulso: 19'st Tomsa (S).