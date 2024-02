Primavera, Abate dopo la qualificazione ai quarti di Youth League: "Anima, Mentalità, Umiltà e Ambizione"

Ignazio Abate, tecnico della Primavera rossonera che ieri si è qualificata ai quarti di Youth League grazie al successo ai rigori contro il Braga, ha pubblicato questo post su Instagram per festeggiare la vittoria dei suoi ragazzi: "Anima, Mentalità, Umiltà e Ambizione. Sono questi elementi che fanno la differenza nel gruppo! Well done guys!!!".

Ai quarti (12 o 13 marzo al Puma House of Football di Milano), il Milan se la vedrà contro il Real Madrid che agli ottavi ha sconfitto 2-0 il Lipsia. Chi vince va alle Final Four, raggiunte dal Diavolo già l’anno scorso: in caso di parità al 90' non si disputeranno i supplementari, ma la qualificazione verrà decisa dai calci di rigore.