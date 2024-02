Primavera, Abate: "Oggi prendo comunque il bicchiere mezzo pieno. Youth League? Venderemo cara la pelle"

Al termine di Milan-Sassuolo 3-3, valido per il campionato di Primavera 1, mister Ignazio Abate ha commentato la partita ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni:

La partita e la rimonta subita dopo il 3-0: “Per i primi 45 minuti la squadra mi è piaciuta tantissimo, forse abbiamo fatto il miglior primo tempo della stagione. Nel secondo tempo siamo partiti controllando il gioco e non abbiamo subito niente. Siamo sempre stati in partita. Non dovevamo prendere il primo gol a 8 minuti dalla fine. I ragazzi hanno perso un po’ di certezze ed è successo quello che è successo. Però oggi mi porto dietro il bicchiere mezzo pieno, abbiamo fatto un primo tempo di altissimo livello e abbiamo giocato contro una squadra molto più grande di noi con cinque 2004, noi abbiamo finito con tanti 2007. Sarà una settimana particolare, i ragazzi andranno con la Nazionale e avranno altre due partite da giocare in questa settimana. Non so se potevo temporeggiare un po’ con i cambi, però ad 8 minuti dalla fine poi è successo quello che è successo. Ci farà crescere, sarà esperienza per me e per loro. Ci portiamo dietro i lati positivi, peccato perché erano punti pesanti per la classifica. Dobbiamo comunque guardare a noi stessi e al nostro percorso di crescita, con i più giovani che capiscono cosa serve in questa categoria e in questo campionato. Le partite finiscono al 95esimo, sarà tutta esperienza e dalla prossima riusciremo a reggere meglio determinate situazioni, con più maturità”.

Il Braga come prossimo avversario di Youth League: “Prima dobbiamo pensare al Genoa, poi ci sarà il derby… Nei sorteggi di Youth League tutte le squadre sono di altissimo livello. Sono una squadra di altissimo livello, hanno gamba, hanno tecnica. È una squadra di grande livello. Venderemo cara la pelle, qui in casa ci sarà una bella cornice di pubblico e ci faremo trovare pronti per quell’appuntamento. Ma prima abbiamo due partite importanti e molto difficili”.