Primavera al via, Guidi: "Milan, modello lungimirante per portare avanti il talento"

Federico Guidi, allenatore del Milan Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista dell'esordio in campionato, che sarà sabato 17 in trasferta contro l'Udinese.

"Un bilancio estremamente positivo. È stato un mese di allenamenti che ci hanno permesso di osservare tantissimi ragazzi e soprattutto cercare di far capire loro quelli che sono i nostri principi da mettere in campo ogni settimana. I ragazzi hanno svolto questi allenamenti con grande abnegazione, con voglia e si è creato un grande entusiasmo. In me e in tutto lo staff c'è grande soddisfazione".

"In me c'è tanta voglia, tanta curiosità perché l'esordio ufficiale col Milan è qualcosa di straordinariamente bello. E dentro di me cercherò di far passare ai ragazzi tutto ciò che io sto provando. Ci dev'essere forte motivazione se scendi in campo con la maglia del Milan. Inizia il campionato, ora i punti iniziano a valere e mai come quest'anno il campionato è difficile e competitivo, per via dell'innalzamento d'età che rende il campionato più complicato della passata stagione. Hanno innalzato il numero delle retrocessioni e su ogni campo sarà battaglia, perché ogni squadra vorrà fare sempre qualcosa per raggiungere il risultato. E per me il risultato si può ottenere solo con la prestazione".

"La missione che il Milan vuole e che io sposo è quella di coltivare il talento, cercando di anticiparlo il più possibile. Quel che abbiamo iniziato con la Prima squadra, col Milan Futuro e la Primavera è un modello da seguire, l'unica strada positiva e lungimirante per portare avanti il talento in Italia. Saremo giovani, ma questo non è un problema. L'importante è crescere e migliorare, raggiungendo i risultati attraverso le prestazioni. È stato di buon auspicio l'esordio di Milan Futuro in Coppa Italia, speriamo di replicarlo anche noi della Primavera".

