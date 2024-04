Primavera, alle 18:30 Sampdoria-Milan. La formazione di Abate: Camarda, Simic e Zeroli titolari

Il Milan Primavera torna in campo. I giovani rossoneri, dopo aver vinto una partita fondamentale in casa della Juventus nel giorno di Pasquetta, oggi alle 18.30 tornano in campo per continuare a inseguire il sogno playoff che dista pochissimi punti. L'avversario di oggi, a Genova, nuovamente in trasferta, sarà la Sampdoria che lotta, invece, per non retrocedere. La gara è valevole per la ventottesima giornata di campionato e dopo questa ne mancheranno solamente sei prima della postseason.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-2-3-1): Raveyre; Bakoune, Simic, Nsiala,, Bartesaghi; Stalmach, Malaspina; Scotti, Zeroli, Sia; Camarda.

A disposizione: Bartoccioni, Torriani; Magni, Paloschi, Parmiggiani; Mancioppi, Sala; Bonomi, Liberali, Simmelhack, Skoczylas.

Allenatore: Ignazio Abate