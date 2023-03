MilanNews.it

Alle ore 13:00 la Primavera di Abate scende in campo, in trasferta, contro il Cagliari. Questa la formazione ufficiale dei rossoneri per l'impegno odierno di campionato.

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Foglio, Stalmach, Zeroli; Cuenca, Mangiameli, Traore.