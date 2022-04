Primavera, Capone: "Il mio legamento crociato anteriore non ha retto. Ora devo reagire"

MilanNews.it

Andrea Capone, giovane rossonero del Milan Primavera, tramite il suo profilo Instagram ha confermato il brutto infortunio avvenuto sabato nel match contro il Bologna. Il classe 2002 ha scritto: “Da dove cominciare è difficile, purtroppo quando il destino ha in servo per te qualcosa di brutto non ci puoi fare nulla, oggi mi è arrivata la conferma definita che il mio legamento crociato anteriore non ha retto quel movimento innaturale che ho avuto sabato mentre facevo la cosa che amo più al mondo, giocare sul quel rettangolo verde con spensieratezza e allegria, la vita delle volte ci porta ad avere ostacoli enormi davanti che sembrano insuperabili e intramontabili, il dolore che provo è enorme, infinito purtroppo è così e l’unica soluzione possibile è trovare le forze unicamente dentro se stessi e reagire per tornare a sorridere dietro quel pallone”.