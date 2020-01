Primavera, che stagione per Maldini: 8 gol e 4 assist in 11 partite

Se il Milan Primavera vola in classifica, grandi meriti vanno ad una delle stelle della squadra: Daniel Maldini. Il numero 10 rossonero, infatti, è autore di una grande stagione sia in termini qualitativi che di leadership come dimostrano i numeri del celebre figlio d'arte. In 11 uscite stagionali, tra campionato e coppa, Maldini ha siglato 8 gol e 4 assist che dimostrano l'importanza del giocatore negli schemi di Giunti. Il trequartista rossonero, out a inizio stagione per un mese a causa di un infortunio, è tornato a offrire prestazioni di alto livello che dimostrano maturità tecnica e caratteriale che potrebbero, presto, lanciarlo definitivamente tra i grandi.