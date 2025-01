Primavera, continua la crescita di Lorenzo Ossola

Il Milan Primavera aggancia il pareggio contro l’Atalanta ed evita la sconfitta. La partita termina con un 1-1, che permette ai rossoneri di chiudere il girone di andata al terzo posto. Tra i protagonisti in positivo della squadra di mister Guidi c’è sicuramente il giovane Lorenzo Ossola.

Entrato nel secondo tempo, si rende subito pericoloso e da una grande mano alla squadra. Con una giocata delle sue, Ossola inventa il gol del pareggio con un tiro che prima si infrange sulla traversa e poi permette a Paloschi di segnare la rete dell'1-1. Un’altra prestazione importante per un giocatore, classe 2007, sempre più protagonista in Primavera.

Tecnica, piede mancino e grande eleganza. Un ragazzo eclettico che in campo regala magie e fantasia. Lo scorso anno con l’U17 ha realizzato 16 gol e 3 assist in 25 partite, conquistando anche la convocazione in Nazionale U17. Quest’anno contro il Brugge in Youth League ha trovato il primo gol con la Primavera. Numeri importanti per un ragazzo pronto a regalare altri colpi da maestro per aiutare la Primavera del Milan in campionato e in Europa.