Jan-Carlo Simic, difensore classe 2005 della Primavera del Milan che è arrivato in rossonero questa estate dallo Stoccarda, ha segnato in Youth League contro il Chelsea la sua prima rete con la maglia del club di via Aldo Rossi. Il giovane centrale serbo ha siglato il gol del momentaneo 1-0 (1-1 il risultato finale).