Primavera, contro la Cremonese out Ibrahimovic per infortunio. Sala, Siman e Paloschi con il Milan Futuro

Ale 11 la Primavera del Milan scenderà in campo sul campo della Cremonese nella sfida valida per la 3^ giornata di ritorno di campionato. Questa la formazione ufficiale della squadra rossonera di mister Federico Guidi:

MILAN: Longoni; Bakoune, Nissen, Dutu, Magni; Comotto, Eletu; Ossola, Liberali, Bonomi; Scotti. A disp.: Pittarella, Mancioppi, Perin, Perrucci, Skoczylas, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Perera, Albe. All.: Guidi.

Nelle file rossonere non ci sono Maximilian Ibrahimovic, che è out per infortunio, mentre Sala, Siman e Paloschi sono stati aggregati al Milan Futuro di Daniele Bonera che sarà impegnato oggi alle 15 contro il Rimini.