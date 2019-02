Primavera, Giunti: "Complimenti ai ragazzi, è un punto che ci dà morale e fiducia"

Federico Giunti, tecnico della Primavera rossonera, ha rilasciato queste parole ad acmilan.com dopo il pareggio in casa del Torino: "Le ultime due partite ci hanno dato la conferma della crescita dei ragazzi, soprattutto a livello di atteggiamento. Il fatto di aggredire la partita fin dal primo secondo è importante, non possiamo permetterci di regalare minuti agli avversari. Complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto vedere in campo. L'inferiorità numerica ci ha penalizzato, ma siamo stati bravi a giocare in una situazione a cui non siamo abituati. Da una parte ero arrabbiato per aver perso un uomo, ma dall'altra i ragazzi mi hanno dimostrato di lottare sempre in ogni situazione. Il Torino ha dato tutto, ci hanno provato con tutte le armi. Noi però abbiamo retto, abbiamo preso un gol evitabile, ma questo punto dà morale e fiducia. Non parlo mai dei singoli, ma voglio fare i complimenti ad Alessio Brambilla che ha giocato tanto nel girone di andata, mentre questa era la prima gara con me. Ha giocato perchè Torrasi non ce l'ha fatta a scendere in campo, ma è entrato in campo dandomi grandi risposte. Spero che anche gli altri ragazzi che ci sono in panchina abbiamo capito quali risposte mi aspetto".