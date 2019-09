Primavera, Giunti: "Possiamo giocarcela con squadre di livello superiore"

Federico Giunti, allenatore della Primavera del Milan, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale rossonero al termine della vittoria, arrivata ai calci di rigore, contro i pari età della Sampdoria nel primo turno di Coppa Italia: "Sono contento per i ragazzi che si sono meritati questa vittoria. Ci tenevamo, per noi stessi e per la società, è un segnale importante che ci dà autostima. Quest'anno dobbiamo vincere il più possibile in campionato, e se riusciamo ad andare avanti in Coppa Italia è ancora meglio. Abbiamo dimostrato di potercela giocare anche con squadre di categoria superiore: io spesso mi preoccupo dei miei quando hanno i cali mentali, perché pensano che le cose siano facili, ma quando stanno sul pezzo e lottano come oggi riusciamo a superare le difficoltà. Complessivamente, viste anche le occasioni avute nei supplementari, il passaggio del turno è meritato".