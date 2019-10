Primavera, Giunti: "Vittoria meritata. Tutti possono essere titolari"

Federico Giunti, allenatore del Milan Primavera, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club della vittoria della propria squadra per 5-1 contro lo Spezia: "Stiamo proseguendo nel percorso che abbiamo iniziato, nelle ultime due partite quando attacchiamo la porta come si deve facciamo gol. Sono contento per questo, abbiamo battuto lo Spezia è una buona squadra, i ragazzi si sono meritati il passaggio del turno. siamo fortunatamente nella condizione di non aver un solo 11 titolare, possono giocare veramente tutti e questo ci deve stimolare durante gli allenamenti. Giocare contro il Torino sarà un motivo d'orgoglio, andremo e proveremo a passare il turno".