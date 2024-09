Primavera, Guidi: "Siamo il Milan e giochiamo per vincere tutte le partite. Camarda? Lui e altri avevano un minutaggio prestabilito"

Federico Guidi, tecnico della Primavera del Milan, ha parlato così dopo il pareggio per 0-0 contro il Liverpool nella prima partita di Youth League:

Sulla squadra: "Abbiamo una visione univoca che parte dalla prima squadra fino ai più piccoli. Abbiamo una visione chiara sul percorso che devono fare i ragazzi. Come staff, non avere sempre i ragazzi non è semplice, ma è un'esperienza formativa anche per noi. Come club è il primo anno che abbiamo Under 23 e quindi sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà. Dobbiamo essere bravi noi ad aiutare i ragazzi affinchè non soffrano questo saliscendi. Quando uno scende in campo deve farlo per la maglia che indossa. C'è massima sinergia tra tutte le squadre, al centro ci sono sempre i ragazzi".

Su Magni: "Ha fatto una grande partita dal punto di vista tecnico e fisico, ha saputo attaccare anche sul suo piede debole. Non mi piace però parlare dei singoli soprattutto dopo prestazioni del genere. Vanno elogiati tutti".

Su Camarda: "Lui e altri avevano un minutaggio prestabilito perchè domani andranno a giocare con il Milan Futuro. Non volevamo fargli perdere l'occasione di giocare una partita del genere che è sicuramente un'esperienza importante".

Sul percorso europeo: "Ogni stagione cambia, le partite sono diverse, il gruppo è diverso. Il nostro obiettivo è preparare più giocatori possibili a fare il salto a fine stagione in Under 23 e perchè no magari anche in prima squadra. Quando vesti la maglia del Milan giochi per vincere tutte le partite ed è questa mentalità che ci deve contraditiunguere non solo nelle partite, ma anche negli allenamenti".