Primavera, il calendario tra campionato e Youth League nel 2023

15 punti in classifica e una posizione da risollevare: è questo l'obiettivo del Milan Primavera al ritorno dalla pausa per le nazionali. I rossoneri saranno impegnati per altri 22 turni, a caccia di un posto nella zona playoff. Questo il calendario dei rossoneri fino alla fine della stagione:



Tutti gli orari e le date sono ancora da definire

13^ giornata: Milan-Napoli

14^ giornata: Inter-Milan

15^ giornata: Milan-Hellas

16^ giornata: Milan-Juventus

17^ giornata: Sassuolo-Milan

18^ giornata: Frosinone-Milan

19^ giornata: Milan-Sampdoria

20^ giornata: Cesena-Milan

21^ giornata: Milan-Fiorentina

22^ giornata: Cagliari-Milan

23^ giornata: Milan-Bologna

24^ giornata: Empoli-Milan

25^ giornata: Milan-Udinese

26^ giornata: Roma-Milan

27^ giornata: Milan-Toriono

28^ giornata: Atalanta-Milan

29^ giornata: Milan-Lecce

30^ giornata: Napoli-Milan

31^ giornata: Milan-Inter

32^ giornata: Hellas-Milan

33^ giornata: Juventus-Milan

34^ giornata: Milan-Sassuolo

Da definire, inoltre, il programma dei rossoneri in Youth League.