Primavera, il Milan a Genova, le formazioni ufficiali: Camarda titolare

Il Milan Primavera torna in campo questa mattina per la ventiduesima giornata del campionato di Primavera 1. Sulla strada dei rossoneri c'èm il Genoa che ospiterà alle ore 11 la squadra di Ignazio Abate. I giovani rossoneri con questa gara, fondamentale per la classifica, si lanceranno poi nella settimana che porterà al derby e all'ottavo di finale di Youth League contro il Braga. Le formazioni ufficiali della sfida, con Camarda ancora confermato titolare dal primo minuto:

GENOA: in attesa

MILAN (4-3-3): Raveyre; Bakoune, Parmiggiani, Nsiala, Magni; Stalmach, Malaspina, Victor; Scotti, Camarda, Bonomi. All. Abate. A disp.: Bartoccioni, Torriani; Paloschi, Tezzele; Cappelletti, Lamorte, Mancioppi, Sala; Batistini, Sia, Simmelhack