Primavera, il Milan manca il sorpasso alla Roma: 0-0 al Vismara

fonte dall'inviato al Puma House of Football, Francesco Finulli

Finisce 0-0 il big match del Puma House of Football tra Milan e Roma. Una gara priva di grandi emozioni che ha visto l'agonismo prevalere sul tasso tecnico. La squadra di Abate guadagna un punto e manca il sorpasso sui giallorossi rimanendo a due lunghezze dalla squadra della capitale, comunque in piena lotta per un posto ai playoff. Si allunga a quattro la striscia di partite senza vittorie della Primavera, tra campionato e Coppa.

I rossoneri vicini al gol solo nel primo tempo con un'occasione di Simmelhack e una di Cuenca: nella ripresa ci prova Bartesaghi dalla distanza senza successo. La Roma crea soprattutto in avvio di partita ma senza dare troppi pericoli a Raveyre. I rossoneri ora saranno attesi domenica prossima dalla trasferta contro il Cagliari.