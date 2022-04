MilanNews.it

Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus per 4-1 nell'ultimo weekend, la Primavera di mister Giunti torna in campo questo sabato per inseguire un posto nei playoff. Al Vismara, alle 12.30, arriva il Cagliari terzo in classifica. Nonostante il Milan sia solo decimo, le due squadre sono divise in graduatoria da soli 9 punti.