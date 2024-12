Primavera in campo domani in campionato. Poi mercoledì la gara decisiva di Youth League

Domani alle 13 a Bogliasco, la Primavera del Milan scenderà in campo contro la Sampdoria nella sfida valida per la 14^ giornata di campionato. I rossoneri di Guidi sono reduci da due sconfitte di fila contro Lecce e Roma e quindi devono vincere a tutti i costi per risalire la classifica (i blucerchiati sono ultimi con 5 punti in 13 partite).

Dopo il triplice fischio finale del match contro la Sampdoria, la Primavera milanista dovrà iniziare subito a pensare alla sfida casalinga di Youth League di mercoledì alle 14.30 contro la Stella Rossa, valida per l'ultima giornata della fase campionato. Il Milan dovrà vincere a tutti i costi per sperare di qualificarsi ai sedicesimi di finale. I rossoneri sono attualmente al 25° posto. Nel nuovo format della Youth League, i primi 22 club al termine delle sei giornate accedono ai sedicesimi di finale. I club classificati dal 1° al 6° posto (percorso Champions League) affronteranno i club classificati dal 17° al 22° posto. I club classificati dal 7° al 16° posto affronteranno i dieci club che si sono qualificati attraverso il percorso Campioni nazionali.