Primavera, la classifica aggiornata: il Milan scivola al quinto posto

Il pareggio di questa mattina tra Milan e Roma maturato al Puma House of Football con il risultato di 0-0, ha condannato i rossoneri a perdere una posizione in calssifica, pur rimanendo a due punti dai giallorossi terzi e dalla capolista Inter (meno sei punti). Il Diavolo ora è quinto in classifica ma è stato superato dalla Lazio che ha vinto di misura sul Genoa.

Di seguito si riporta la classifica aggiornata, dopo le gare del sabato:

Inter 38

Torino 34

Roma 34

Lazio 33

Milan 32

Atalanta 30

Sassuolo 30

Cagliari 28

Juventus 27*

Hellas Verona 26*

Genoa 24

Empoli 22*

Sampdoria 21

Fiorentina 21

Monza 18

Bologna 18

Lecce 17*

Frosinone 7

*una partita in meno