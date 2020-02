Primavera, la classifica del Milan: 41 punti e momentaneo + 13 sulla Spal

Continua la cavalcata rossonera dei ragazzi di Mister Giunti verso l'obbiettivo stagionale: il ritorno in Primavera 1. Con la rocambolesca vittoria sul Cittadella per 7-3 il Milan ha registrato l'ennesima vittoria che lo ha portato a 41 punti e al momentaneo più 13 sull'Udinese e sulla Spal, appaiate a 28 punti al secondo posto ma con gli Estensi con una gara in meno. Questa la classifica:

Milan 41

Spal 28*

Udinese 28

Verona 26

Pordenone 21

Parma 18*

Spezia 18*

Entella 17*

Brescia 16

Cittadella 13

Venezia 11*

Cremonese 9*

* una partita in meno